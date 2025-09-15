Ситуация вокруг «Башкиравтодора» и выборы: итоги совещания с Радием Хабировым

Власти Башкортостана предотвратили попытку рейдерского захвата «Башкиравтодора». Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в Правительстве. Последние пару месяцев работа предприятия была парализована, однако руководству региона совместно с правоохранителями удалось отстоять компанию.
«Башкиравтодор» — ведущее предприятие дорожной отрасли региона. На его плечах ремонт и строительство большинства транспортных артерий. В последние годы предприятие было не в лучшем финансовом состоянии. И пока власти выправляли ситуацию, нашлись и те, кто намеревался саботировать эту работу. По требованию одного из кредиторов в июле этого года компанию признали банкротом и передали в ведение конкурсного управляющего.
По итогу почти два месяца невозможна была работа по ремонту дорог. Огромный коллектив в 5 тыс. человек не получал зарплату. Но властям удалось отстоять предприятие.
Пока дорожники входят в рабочую колею, аграрии выходят на финишную прямую. 64% зерновых убрано. Половину оставшегося, если позволит погода, завершат на этой неделе. Однако из-за переувлажнения почвы в некоторых муниципалитетах могут ввести режим ЧС.
Подвели итоги единого дня голосования. В регионе прошло 150 избирательных кампаний, замещалось 239 мандатов. Среди кандидатов было и 13 участников специальной военной операции. Все военнослужащие одержали победу в своих округах.
К слову, о бойцах СВО. Нынешнее совещание Радий Хабиров начал с минуты молчания в честь павших. Глава республики сообщил, что с высокой долей вероятности в зоне СВО нашли тело командира взвода батальона имени Даяна Мурзина — Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего в 2024 году.
На совещании Радий Хабиров анонсировал строительство центра настольного тенниса, а также вручил ключи от новых автобусов, которые получат три спортшколы. Обсудили и развитие медицины. Так, только за первые четыре месяца работы нового кардиоцентра провели около 5 тысяч операций и исследований. В республике снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда.
Ну и новость для жителей отдаленных населенных пунктов. На этой неделе завершается акция «поезда здоровья». Осталось только пять маршрутов в Зианчуринском, Шаранском, Бирском, Уфимском и Дуванском районах. Поэтому у тех, кто по пути их следования хочет пройти комплексное медобследование, осталась возможность запрыгнуть в последний вагон.