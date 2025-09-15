Ситуация вокруг «Башкиравтодора» и выборы: итоги совещания с Радием Хабировым

Власти Башкортостана предотвратили попытку рейдерского захвата «Башкиравтодора». Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в Правительстве. Последние пару месяцев работа предприятия была парализована, однако руководству региона совместно с правоохранителями удалось отстоять компанию.

«Башкиравтодор» — ведущее предприятие дорожной отрасли региона. На его плечах ремонт и строительство большинства транспортных артерий. В последние годы предприятие было не в лучшем финансовом состоянии. И пока власти выправляли ситуацию, нашлись и те, кто намеревался саботировать эту работу. По требованию одного из кредиторов в июле этого года компанию признали банкротом и передали в ведение конкурсного управляющего.

Предприятие работало, и вдруг по требованию одного из небольших кредиторов ввели конкурсное производство. Вот такая была ситуация. Хорошо, что мы это всё остановили, во всём разобрались. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогу почти два месяца невозможна была работа по ремонту дорог. Огромный коллектив в 5 тыс. человек не получал зарплату. Но властям удалось отстоять предприятие.

Мы поэтапно всё это выправим. Сейчас предприятие работает, мы никому его не отдадим. Важно утрясти ситуацию, выплатить зарплату сотрудникам. И выходить на работы там, где ещё позволяют погодные условия. Огромное спасибо Прокуратуре республики, которая заняла принципиальную позицию, и Управлению ФСБ России по Башкортостану. Также благодарю за грамотную работу Аппарат Правительства и Минтранс республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пока дорожники входят в рабочую колею, аграрии выходят на финишную прямую. 64% зерновых убрано. Половину оставшегося, если позволит погода, завершат на этой неделе. Однако из-за переувлажнения почвы в некоторых муниципалитетах могут ввести режим ЧС.

Подвели итоги единого дня голосования. В регионе прошло 150 избирательных кампаний, замещалось 239 мандатов. Среди кандидатов было и 13 участников специальной военной операции. Все военнослужащие одержали победу в своих округах.

Мы приветствуем новых депутатов, среди которых есть и участники специальной военной операции. Очень важно, что они начали входить в общественно-политическую жизнь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, о бойцах СВО. Нынешнее совещание Радий Хабиров начал с минуты молчания в честь павших. Глава республики сообщил, что с высокой долей вероятности в зоне СВО нашли тело командира взвода батальона имени Даяна Мурзина — Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего в 2024 году.

На совещании Радий Хабиров анонсировал строительство центра настольного тенниса, а также вручил ключи от новых автобусов, которые получат три спортшколы. Обсудили и развитие медицины. Так, только за первые четыре месяца работы нового кардиоцентра провели около 5 тысяч операций и исследований. В республике снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда.