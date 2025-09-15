В Башкирии юнармейцы участвуют в изготовлении масксетей
В Иглинском районе члены «Юнармии» будут помогать волонтерскому штабу «Всё для Победы». Они будут участвовать в изготовлении различных изделий для бойцов СВО. Например, маскировочных сетей, накидок лешего, надшлемников. Каждую пятницу, сменяя друг друга в три потока, юнармейцы будут наравне со взрослыми вносить свою лепту в приближения Победы на передовой.
Мы сегодня находимся в штабе «Все для Победы» с нашими юнармейцами, которые изъявили желание помогать фронту- плетение маскировочных сетей, костюмов «Лешего» и так далее. Работа кипит, желание у детей есть. Мы решили, что каждую пятницу будет наш день в штабе «Всё для Победы», именно юнармейский день. Будем приходить в три смены, утром, ближе к обеду и после обеда. Разные группы, разные возраста. Детям нравится. Мы приближаем Победу и они понимают это.
Ильмир Юнусов, руководитель «Юнармии» Иглинского района
Как рассказали руководители местного отделения «Юнармии», в планах создать отдельный корпус, который назовут «Феникс». Его участники будут заниматься благотворительностью. У них будет специальная униформа — черные береты и черные футболки. Впрочем, участие в общественно значимых проектах для юнармейцев — дело привычное.
В «Юнармии» я с 2025 года. Она приняла меня такими тёплыми объятиями, сразу завела тут очень много друзей и знакомых. Это очень приятный опыт. Мы занимаемся различными благотворительными акциями, помогаем в тылу. Сейчас мы находимся в волонтёрском штабе «Всё для Победы». Мы тут впервые и теперь каждую пятницу приходить сюда и помогать волонтёрам делать окопные свечи, накидки «Лешего», противодронные накидки. Сегодня я научилась вязать накидку «Лешего», это было здорово. Здесь очень добрые волонтёры, так что и вы сюда приходите.
Виктория Набиуллина, член «Юнармии» Иглинского района
Я начал ходить недавно, только в этом году. Мы занимаемся тем, что проходим небольшую военную подготовку. Сюда мы приехали в волонтёрский штаб «Всё для Победы» для того, чтобы помочь участникам специальной военной операции для защиты. Мы учимся плести сети для того, чтобы им помочь. Я рад, что я тоже участвую в приближения Победы. Победа будет за нами.
Марк Целищев, член «Юнармии» Иглинского района
Руководство «Юнармии» планирует создать корпус «Феникс» и участвовать в разработке грантового проекта для оснащения юнармейцев современным оборудованием.