В Башкирии юнармейцы участвуют в изготовлении масксетей

В «Юнармии» я с 2025 года. Она приняла меня такими тёплыми объятиями, сразу завела тут очень много друзей и знакомых. Это очень приятный опыт. Мы занимаемся различными благотворительными акциями, помогаем в тылу. Сейчас мы находимся в волонтёрском штабе «Всё для Победы». Мы тут впервые и теперь каждую пятницу приходить сюда и помогать волонтёрам делать окопные свечи, накидки «Лешего», противодронные накидки. Сегодня я научилась вязать накидку «Лешего», это было здорово. Здесь очень добрые волонтёры, так что и вы сюда приходите.

Виктория Набиуллина, член «Юнармии» Иглинского района