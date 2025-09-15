Радий Хабиров обсудил развитие поддержки бойцов СВО в Башкирии

Мы очень серьёзно относимся к вашей организации и заинтересованы в том, чтобы у вас всё получилось. С ветеранами спецоперации взаимодействуют администрации муниципалитетов, филиал Госфонда «Защитники Отечества». Но важно также, чтобы с ними работали люди, которые знают ситуацию изнутри. Будем во всём вас поддерживать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан