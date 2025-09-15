Радий Хабиров обсудил развитие поддержки бойцов СВО в Башкирии

И сегодня Радий Хабиров принял участие в заседании Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане. На повестке — дальнейшее развитие организации, поддержка участников СВО и членов их семей.
Как отметил глава региона, в числе задач, которые стоят перед ассоциацией, — увековечение памяти погибших, забота о ветеранах с инвалидностью, адаптация военнослужащих к мирной жизни и их трудоустройство, а также патриотическое воспитание молодёжи. Глава Башкортостана заявил о необходимости более эффективного взаимодействия муниципальных представителей ассоциации с руководством районов и городов.
Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Башкортостане Оскар Ситдиков отметил, что организация позволяет вовлекать вернувшихся в регион участников СВО в общественную жизнь, содействовать воспитанию подрастающего поколения. В объединении состоит более тысячи военнослужащих.
В планах создать в каждом муниципалитете Единый центр поддержки, где можно будет получить всю необходимую моральную, юридическую, психологическую помощь. Также до 1 октября Радий Хабиров поручил разработать единый регламент для подачи ходатайства о награждении медалью и орденом генерала Шаймуратова бойцов СВО.