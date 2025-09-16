В БГАУ прошло посвящение первокурсников в студенты

С первых дней погружение в науку. В Башкирском государственном аграрном университете прошла церемония посвящения первокурсников в студенты. Мероприятие провели нестандартно. Вместо концертов и вечеринок молодым людям показали возможности имеющихся лабораторий.
Будущих аграриев познакомили с новейшим оборудованием, рассказали, как в стенах вуза создают новые сорта растений, выводят новые породы животных и не только. В скором времени вчерашние школьники будут в авангарде этой работы.
Многие отметили, что такое раннее погружение в научную жизнь настраивает на более серьезный подход к учебе и профессиональному развитию. Впрочем, большую презентацию устроили и по внеучебной досуговой деятельности.