В БГАУ прошло посвящение первокурсников в студенты

С первых дней погружение в науку. В Башкирском государственном аграрном университете прошла церемония посвящения первокурсников в студенты. Мероприятие провели нестандартно. Вместо концертов и вечеринок молодым людям показали возможности имеющихся лабораторий.

Будущих аграриев познакомили с новейшим оборудованием, рассказали, как в стенах вуза создают новые сорта растений, выводят новые породы животных и не только. В скором времени вчерашние школьники будут в авангарде этой работы.