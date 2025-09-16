В Уфе пройдёт первый фестиваль театров кукол «Курсак-фест»

В Уфе пройдёт первый Международный фестиваль театров кукол «Курсак-фест». Мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорили на конференции в пресс-центре ГТРК «Башкортостан».

Организаторы – республиканский Театр кукол и благотворительный фонд «Наше будущее» – победили в 14-м конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получили грант в размере более 4 млн рублей на проведение фестиваля. В нём примут участие порядка 10 театров из Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Владимирской и Оренбургской областей, Донецкой Народной Республики.