В Уфе врачи спасли спортсменку от мышечной грыжи

17-летняя пациентка обратилась в ортопедическое отделение детской больницы №17 в Уфе с жалобами на выбухание в области бедра при физической активности. После тщательного осмотра и обследования врачи поставили диагноз – мышечная грыжа медиального брюшка двуглавой мышцы бедра.

Такая грыжа возникает, когда часть мышцы проникает в подкожно-жировую клетчатку через повреждение в мышечной оболочке. У спортсменов это может произойти из-за чрезмерных нагрузок, неправильной техники выполнения упражнений или травм.

Медики провели операцию по устранению дефекта и восстановлению целостности мышцы. После успешного лечения девушку выписали из больницы. Теперь она находится под наблюдением специалистов, сообщили в Минздраве республики.