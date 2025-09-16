Танкисты из Башкирии отметили профессиональный праздник на боевом дежурстве

Танкисты батальона имени Героя Советского Союза Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» отметили свой профессиональный праздник на боевом дежурстве. Они выполняют задачи на Краснолиманском направлении специальной военной операции. С земляками на передовой встретился наш военный корреспондент Рафик Ахметшин.

Краткий инструктаж и команда к бою. Экипаж танка Т-90 М «Прорыв» вновь выходит на стрельбу из закрытых огневых позиций. Командир танка с позывным «Калач» срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. Танкистом стал, подписав контракт с Министерством обороны Российской Федерации весной 2023 года. За плечами боевой опыт, на груди медаль «За отвагу». Научился мгновенно оценивать ситуацию, адекватно реагировать и крушить противника.

Танк Т-90 М «Прорыв» батальона имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» уничтожил очередной опорный пункт противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Наблюдение с воздуха зафиксировало точное попадание 125-миллиметровыми фугасными снарядами с дистанции свыше 10 километров. Высокая точность попаданий привела не только к уничтожению личного состава и техники, но и спровоцировала детонацию находившегося поблизости боекомплекта.

Операторы беспилотных летательных аппаратов взвода БПЛА танкового батальона имени Сергея Зорина постоянно мониторят ситуацию на поле боя с неба. При стрельбе из закрытых позиций они глаза командира танка. Позывной «Кащей» прошёл обучение и стал «птичником». Теперь его боевой расчёт выполняет задачи совместно с танком. Как говорят командиры, «Кащей» как никто другой умеет чувствовать «птицу» и работать в тандеме с экипажем боевой машины.

Если взвод БПЛА глаза, то связисты – нервы танкистов. Они в точности доводят приказы и команды для экипажа танка, вовремя предупредят и доложат обстановку. Позывной «Шайба» в 31-м мотострелковом полку «Башкортостан» служит со дня формирования. На гражданке был простым разнорабочим, на фронте стал квалифицированным специалистом.

Танкисты с любовью и трепетом относятся к своим боевым машинам. Ремонт мелких повреждений и техническое обслуживание проводят сами. Позывной «Скорпион» недавно вышел из боя. Удачно отстрелялся, нужно и поухаживать за танком, шутит он. Как и «Калач», танкистом он стал на фронте.

В современном бою важно иметь и дополнительную защиту танков. Все конструкции придуманы бойцами исходя из боевого опыта. Мангал постоянно модернизируется, говорит боец с позывным «Ромыч».

Для успеха в бою важен и отдых в тылу. Военнослужащие танкового батальона имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», исходя из полевых условий, обустроили свой быт. Построили своими силами жилые блиндажи, бани, столовые. При этом республика помогала, помогает и будет помогать своим бойцам, говорит старшина танковой роты с позывным «Дан».

Танковый батальон имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» – одно из самых мотивированных и результативных подразделений 25-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации.