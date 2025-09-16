В Башкирии могут учредить День многодетной семьи

В Башкортостане планируют учредить День многодетной семьи. Проект закона об утверждении знаменательной даты на ближайшем заседании рассмотрят депутаты Госсобрания республики.

Новый праздник выпадет на 21 декабря – это связано с тем, что в конце года в регионе чествуют многодетные семьи, победителей и призеров всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов.