В Башкирии могут учредить День многодетной семьи

В Башкортостане планируют учредить День многодетной семьи. Проект закона об утверждении знаменательной даты на ближайшем заседании рассмотрят депутаты Госсобрания республики.

Новый праздник выпадет на 21 декабря – это связано с тем, что в конце года в регионе чествуют многодетные семьи, победителей и призеров всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов.

Учреждение даты будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности, считают парламентарии.

Волна
