В Уфе задержали подростка за рулем отечественного авто

На днях в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» в Калининском районе на улице Мушникова сотрудники ГАИ остановили «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 14-летний подросток.

По данным ведомства, молодой человек является студентом одного из городских колледжей и не имеет водительского удостоверения. На место происшествия вызвали его родителей, после чего подростка отстранили от управления автомобилем. Транспортное средство эвакуировали на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей подростка направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.