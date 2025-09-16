В Уфе стартовала экологическая акция «Батарейки сдаем!»

С 15 по 21 сентября желающие могут принести отработанные элементы питания, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику к специальному контейнеру на аллее имени Маргариты Куприяновой в Черниковке. В столице республики акция проходит уже в седьмой раз, и за эти годы удалось собрать около 20 тонн батареек.