В Уфе стартовала экологическая акция «Батарейки сдаем!»

С 15 по 21 сентября желающие могут принести отработанные элементы питания, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику к специальному контейнеру на аллее имени Маргариты Куприяновой в Черниковке. В столице республики акция проходит уже в седьмой раз, и за эти годы удалось собрать около 20 тонн батареек.
В конкурсе также смогут принять участие работники предприятий, управляющих компаний, советов многоквартирных домов и образовательных учреждений. Принимать и взвешивать батарейки волонтеры будут ежедневно с 12 до 16 часов. Победителей определят в конце недели.