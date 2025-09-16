В Башкирии родители выбрали имя для дочери через ChatGPT

В Башкортостане родители выбрали имя для новорожденной дочери через ChatGPT. Об истории жителей Кугарчинского района Давида и Алтынай рассказали в Госкомитете республики по делам юстиции.

Отец девочки – художник и разработчик 3D-персонажей для игр. Однажды ему понадобилось подобрать имя для очередного героя, для этого он использовал чат-бот на основе нейросети. Одним из предложенных было Амайя. Будущим родителям оно понравилось. Изучив значение, на нем и остановили свой выбор.