В Уфе для волонтёров проводят образовательные мастер-классы «Интеллекты на службе добра». Его участниками стали студенты ссузов и вузов — всего более 300 человек. Многие из них начинающие добровольцы. Федеральные эксперты расскажут им о том, в каких направлениях они могут работать, дадут советы и рекомендации по налаживанию связей, а ещё поведают о мерах поддержки для волонтёров.
Такие занятия представители ассоциации «Добро.рф» и академии «Добрино» проводят впервые по всей России. Цель лекций и практических заданий — вовлечь как можно больше людей в волонтёрскую деятельность. В республике сейчас официально насчитывается более 170 тыс. добровольцев. Неофициально — свыше полумиллиона.