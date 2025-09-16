В Уфе для волонтёров проводят образовательные мастер-классы «Интеллекты на службе добра». Его участниками стали студенты ссузов и вузов — всего более 300 человек. Многие из них начинающие добровольцы. Федеральные эксперты расскажут им о том, в каких направлениях они могут работать, дадут советы и рекомендации по налаживанию связей, а ещё поведают о мерах поддержки для волонтёров.