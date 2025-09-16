В Уфе стартовали республиканские соревнования по панкратиону

В башкирском панкратионе стартовал новый сезон. Первыми в Уфе прошли республиканские соревнования. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Это не только бойцы из Башкортостана, но и гости из Оренбургской и Челябинской областей.
Поединки прошли одновременно на трех коврах, на каждом выступала отдельная возрастная категория. В новом сезоне спортсмены впервые за четыре года смогут представить себя на Первенстве мира. От нашей республики в расположение сборной России отправятся семь бойцов.
Сначала состоялись личные поединки, а затем — командные. Среди детей от 6 до 13 лет сильнейшими стали спортсмены Бирского района. Следом расположились представители Гафурийского района и города Дюртюли. А вот в старшей возрастной группе первое и третье места на счету клубов из Стерлитамака, «серебро» у представителей Уфы.