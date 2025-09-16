В Уфе стартовали республиканские соревнования по панкратиону

Сейчас ребята здесь пройдут пару турниров, и потом уже будет подготовка со сборной России. С 2021 года у нас не было допуска на мир, и вот наконец-то мы дождались. 4 года мы ждали этого. Надеемся, в этом году башкирские спортсмены принесут медали Первенства мира.

Радмир Хайруллин, президент Федерации панкратиона Республики Башкортостан