В Уфе стартовали республиканские соревнования по панкратиону

В башкирском панкратионе стартовал новый сезон. Первыми в Уфе прошли республиканские соревнования. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Это не только бойцы из Башкортостана, но и гости из Оренбургской и Челябинской областей.

Поединки прошли одновременно на трех коврах, на каждом выступала отдельная возрастная категория. В новом сезоне спортсмены впервые за четыре года смогут представить себя на Первенстве мира. От нашей республики в расположение сборной России отправятся семь бойцов.

Сейчас ребята здесь пройдут пару турниров, и потом уже будет подготовка со сборной России. С 2021 года у нас не было допуска на мир, и вот наконец-то мы дождались. 4 года мы ждали этого. Надеемся, в этом году башкирские спортсмены принесут медали Первенства мира.

Радмир Хайруллин, президент Федерации панкратиона Республики Башкортостан

Сначала состоялись личные поединки, а затем — командные. Среди детей от 6 до 13 лет сильнейшими стали спортсмены Бирского района. Следом расположились представители Гафурийского района и города Дюртюли. А вот в старшей возрастной группе первое и третье места на счету клубов из Стерлитамака, «серебро» у представителей Уфы.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии