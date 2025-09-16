«Мы должны быть очень бдительны»: эксперты о запрете на видео о беспилотниках

В Башкортостане ввели запрет на распространение данных о беспилотниках. Глава республики Радий Хабиров подписал указ об ответственности за пропаганду фото и видео о БПЛА. Запрещается публиковать любую информацию, раскрывающую подробности применения дронов противником, которая позволяет установить тип аппарата, места его запуска, нахождения или падения, маршрут полета, объекты, которые были атакованы, и масштаб ущерба. По словам специалистов, такие публикации играют на руку врагу и облегчают ему задачу.

Может быть, и не злоумышленное действие, будут способствовать корректировке маршрутов полёта последующей БПЛА. И что особенно важно, будут скорректированы цели-указания, которые закладываются в память летательным аппаратам. Террористы и их пособники, отправляющие беспилотники на наши гражданские объекты, обязательно и тщательно просматривают всё, что появляется в информационных сетях, и обязательно воспользуются опубликованными материалами. Надо помнить об этом и не помогать врагу.

Валерий Олейник, секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан

Закон о запрете действует в 33 регионах России. Напомним, в минувшую субботу уфимский нефтезавод атаковали БПЛА. Оба аппарата сбила охрана предприятия. Обошлось без жертв. Добавим, за распространение информации о беспилотниках нарушителей ждёт немалый штраф.

Предусмотрена ответственность на граждан от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 10 000 до 50 000 рублей, на юрлиц от 100 000 до 500 000 рублей. Указанные ограничения, ответственность введена во многих республиках: в Татарстане, Чувашии, Мордовии и на иных территориях для того, чтобы не позволять указанным объектам возможности повторной атаки.

Мария Ватолина, член Ассоциации юристов России

Западные спецслужбы получают 95% информации из соцсетей, где люди, абсолютно не думая о своей личной безопасности, безопасности других, безопасности республики, выкладывают такого характера фото- и видеоматериалы. Этого абсолютно не нужно делать. Диверсионные и террористические группы у нас на территории России и Республики Башкортостан активизировались, из-за этого мы должны быть очень бдительны.

Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»
