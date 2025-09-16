«Мы должны быть очень бдительны»: эксперты о запрете на видео о беспилотниках

Может быть, и не злоумышленное действие, будут способствовать корректировке маршрутов полёта последующей БПЛА. И что особенно важно, будут скорректированы цели-указания, которые закладываются в память летательным аппаратам. Террористы и их пособники, отправляющие беспилотники на наши гражданские объекты, обязательно и тщательно просматривают всё, что появляется в информационных сетях, и обязательно воспользуются опубликованными материалами. Надо помнить об этом и не помогать врагу.

Валерий Олейник, секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан