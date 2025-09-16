«Мы должны быть очень бдительны»: эксперты о запрете на видео о беспилотниках

В Башкортостане ввели запрет на распространение данных о беспилотниках. Глава республики Радий Хабиров подписал указ об ответственности за пропаганду фото и видео о БПЛА. Запрещается публиковать любую информацию, раскрывающую подробности применения дронов противником, которая позволяет установить тип аппарата, места его запуска, нахождения или падения, маршрут полета, объекты, которые были атакованы, и масштаб ущерба. По словам специалистов, такие публикации играют на руку врагу и облегчают ему задачу.
Закон о запрете действует в 33 регионах России. Напомним, в минувшую субботу уфимский нефтезавод атаковали БПЛА. Оба аппарата сбила охрана предприятия. Обошлось без жертв. Добавим, за распространение информации о беспилотниках нарушителей ждёт немалый штраф.