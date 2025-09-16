В Уфе ученые создают программу для спасения зрения

Башкирские ученые создают программу, способную помочь спасти зрение пожилых людей. Прорывная разработка может изменить жизни миллионов. Специалисты лаборатории прикладной биофотоники Уфимского университета науки и технологий совместно с партнёрами — сетью офтальмологических клиник — создают изобретение для борьбы с возрастной макулярной дегенерацией.

Это заболевание — одна из главных причин потери зрения у пожилых. Нейросеть анализирует снимки сетчатки глаза, полученные с помощью томографии, и с высочайшей точностью находит малейшие признаки патологии. Проект реализован при поддержке гранта главы республики.