ФК «Уфа» уступил «Уралу» в домашнем матче

После игры ощущение какой-то подавленности и опустошение. Отдали игру, были моменты, когда сами могли перевернуть, забить. Даже мой момент, условно, забивай, и не было бы, наверное, гола в наши ворота. Поэтому с себя ответственность тоже я не скидываю. Вся команда старалась, хотели победить, я думаю, это было видно.

Данил Ахатов, игрок ФК «Уфа»