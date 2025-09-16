ФК «Уфа» уступил «Уралу» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» сыграл с екатеринбургским «Уралом» в десятом туре Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник». Ранее команды в течение нескольких сезонов встречались на полях Премьер-лиги. В этот раз «Урал» приехал в столицу Башкортостана в статусе одного из лидеров чемпионата. «Уфе» же было необходимо набирать очки после не самого удачного выездного турне. На эту игру главный тренер хозяев Омари Тетрадзе выставил экспериментальный состав.

Левый защитник Хабалов получил травму в прошлой игре, с которой не мог выступить. И вот эти изменения, Шлякова перевели в левого защитника, а правого защитника стал играть Озманов. Я думаю, что он все-таки достойно сыграл.

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Уфа»

На 16-й минуте счёт открыли гости. Уфимцам удалось сравнять под занавес первого тайма. Точную подачу со штрафного от Расула Гыстарова замкнул Давид Озманов. Для защитника этот гол стал первым за "Уфу". Во второй половине матча в составе "Урала" дублем отметился 17-летний Максим Воронов. Однако наша команда, оставшись в меньшинстве, продолжила атаковать. Как результат — пенальти в ворота соперника. Никита Мацхарашвили был точен на добивании. Итоговый счет — 2:3 в пользу «Урала».

Фото №1 - ФК «Уфа» уступил «Уралу» в домашнем матче

Соперник был хороший, квалифицированный. Пропускаем вторую игру подряд 3 мяча. Досадное поражение. Но, я думаю, видно было, что мы бились до конца, старались. Удача не на нашей стороне в этой игре.

Илья Карпук, игрок ФК «Уфа»

После игры ощущение какой-то подавленности и опустошение. Отдали игру, были моменты, когда сами могли перевернуть, забить. Даже мой момент, условно, забивай, и не было бы, наверное, гола в наши ворота. Поэтому с себя ответственность тоже я не скидываю. Вся команда старалась, хотели победить, я думаю, это было видно.

Данил Ахатов, игрок ФК «Уфа»
