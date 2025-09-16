ФК «Уфа» уступил «Уралу» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» сыграл с екатеринбургским «Уралом» в десятом туре Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник». Ранее команды в течение нескольких сезонов встречались на полях Премьер-лиги. В этот раз «Урал» приехал в столицу Башкортостана в статусе одного из лидеров чемпионата. «Уфе» же было необходимо набирать очки после не самого удачного выездного турне. На эту игру главный тренер хозяев Омари Тетрадзе выставил экспериментальный состав.
На 16-й минуте счёт открыли гости. Уфимцам удалось сравнять под занавес первого тайма. Точную подачу со штрафного от Расула Гыстарова замкнул Давид Озманов. Для защитника этот гол стал первым за "Уфу". Во второй половине матча в составе "Урала" дублем отметился 17-летний Максим Воронов. Однако наша команда, оставшись в меньшинстве, продолжила атаковать. Как результат — пенальти в ворота соперника. Никита Мацхарашвили был точен на добивании. Итоговый счет — 2:3 в пользу «Урала».