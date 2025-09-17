В Нацархиве Башкирии отсканировали метрические книги из Курганской области

В Национальном архиве Башкортостана реставрировали и перевели на электронные носители метрические книги из Курганской области. Документы были написаны на арабском языке еще в 19 веке и содержали информацию о рождении, браке и смерти местных башкир.
Книги идентифицировали, затем провели дезинфекцию и реставрацию, а позже отсканировали. Бумажные экземпляры в итоге вернули в районный краеведческий музей Курганской области, а в Башкортостане ценная информация теперь доступна в цифровой форме.
Как отмечают эксперты, такие работы дают возможность составлять родословные, а также изучать историю башкирских сёл и деревень, находящихся за пределами нашей республики.