В Нацархиве Башкирии отсканировали метрические книги из Курганской области

В Национальном архиве Башкортостана реставрировали и перевели на электронные носители метрические книги из Курганской области. Документы были написаны на арабском языке еще в 19 веке и содержали информацию о рождении, браке и смерти местных башкир.

Книги идентифицировали, затем провели дезинфекцию и реставрацию, а позже отсканировали. Бумажные экземпляры в итоге вернули в районный краеведческий музей Курганской области, а в Башкортостане ценная информация теперь доступна в цифровой форме.