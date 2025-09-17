Жителя Башкирии осудили за посредничество во взяточничестве

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий.

По данным прокуратуры республики, в период с февраля по май 2024 года обвиняемый по просьбе троих граждан передал сотруднику ГАИ 45 тысяч рублей. Взятка была предназначена для получения водительских прав без фактической сдачи практического экзамена.