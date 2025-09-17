Жителя Башкирии осудили за посредничество во взяточничестве

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий.
По данным прокуратуры республики, в период с февраля по май 2024 года обвиняемый по просьбе троих граждан передал сотруднику ГАИ 45 тысяч рублей. Взятка была предназначена для получения водительских прав без фактической сдачи практического экзамена.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 170 тысяч рублей. Уголовное дело о даче взятки выделено в отдельное производство. Получатель взятки уже осужден.