В Башкирии прошел легкоатлетический кросс «Легенды спорта»

В селе Шаран прошел 17-й Межрайонный легкоатлетический кросс «Легенды спорта» на призы 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Участниками соревнования стали более 300 человек.
Это легкоатлеты из Шаранского, Туймазинского и Мишкинского районов. Для каждой возрастной категории была подготовлена своя дистанция. Первыми вышли на старт воспитанники детских садов, они пробежали 60 метров. Ребята постарше преодолевали дистанции от 200 метров до километра.
Самым дальним стал старт на 2 километра, участие в котором приняли спортсмены от 18 до 30 лет. А в завершении соревнований прошел символический ВИП-забег на 60 метров.