В Башкирии прошел легкоатлетический кросс «Легенды спорта»

В селе Шаран прошел 17-й Межрайонный легкоатлетический кросс «Легенды спорта» на призы 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Участниками соревнования стали более 300 человек.

Это легкоатлеты из Шаранского, Туймазинского и Мишкинского районов. Для каждой возрастной категории была подготовлена своя дистанция. Первыми вышли на старт воспитанники детских садов, они пробежали 60 метров. Ребята постарше преодолевали дистанции от 200 метров до километра.