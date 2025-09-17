В районе Башкирии к людям вышла рысь

При встрече с рысью не стоит пытаться к ней приблизиться, тем более подкормить. Достаточно самим медленно покинуть место встречи. За последние 20 лет зарегистрированы менее десяти случаев выхода молодых рысей к населенным пунктам, в том числе два случая захода в Уфу.