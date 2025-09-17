На трассе Башкирии столкнулись две легковушки: есть погибший

Сегодня, 17 сентября, днем на 218 км трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным ведомства, водитель «Skoda Octavia» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Lada Largus».

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался в карете скорой помощи. Водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.