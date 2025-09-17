В Уфе простятся с Героем России Ильдаром Суфияровым

Старший лейтенант, командир взвода батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» погиб в зоне СВО в апреле прошлого года. Офицер вступил в стрелковый бой с превосходящими силами украинских боевиков.
Несмотря на тяжелую обстановку, он, не покидая позиций, при подходе противника подорвал себя гранатой, уничтожив при этом трёх солдат ВСУ. В октябре прошлого года Ильдару Суфиярову указом Владимира Путина посмертно присвоили звание Героя России. О присвоении высокого звания ходатайствовал Глава Башкортостана.
Каждый, кто знал Ильдара, и те, кто хочет почтить его память, могут прийти на торжественную церемонию прощания. Траурные мероприятия начнутся завтра в 10 часов в ГКЗ «Башкортостан», после чего героя похоронят на Южном кладбище столицы республики.