В Уфе простятся с Героем России Ильдаром Суфияровым

Старший лейтенант, командир взвода батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» погиб в зоне СВО в апреле прошлого года. Офицер вступил в стрелковый бой с превосходящими силами украинских боевиков.

Несмотря на тяжелую обстановку, он, не покидая позиций, при подходе противника подорвал себя гранатой, уничтожив при этом трёх солдат ВСУ. В октябре прошлого года Ильдару Суфиярову указом Владимира Путина посмертно присвоили звание Героя России. О присвоении высокого звания ходатайствовал Глава Башкортостана.