В Уфе в пятый раз задержали водителя без прав

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2112» напротив дома №7 по улице Вокзальная.

При проверке документов выяснилось, что транспортным средством управлял 20-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Молодой человек в пятый раз был замечен за управлением транспортом без прав.

Кроме того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, была изменена конструкция автомобиля, уровень шума превышал допустимые нормы, а также транспортное средство не имело государственных регистрационных знаков.

За данные нарушения на водителя составлены административные материалы.

Видео: ГАИ Уфы.

Волна
