В Уфе в пятый раз задержали водителя без прав

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2112» напротив дома №7 по улице Вокзальная.
При проверке документов выяснилось, что транспортным средством управлял 20-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Молодой человек в пятый раз был замечен за управлением транспортом без прав.
Кроме того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, была изменена конструкция автомобиля, уровень шума превышал допустимые нормы, а также транспортное средство не имело государственных регистрационных знаков.
За данные нарушения на водителя составлены административные материалы.
Видео: ГАИ Уфы.