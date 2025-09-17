В Уфе состоится церемония прощания с Героем России Ильдаром Суфияровым

Напомним, командир взвода батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» пал смертью храбрых в апреле прошлого года, отказавшись сдаваться в плен украинским националистам. Торжественная церемония прощания с героем пройдет завтра в 10 часов в ГКЗ «Башкортостан». После чего Ильдара похоронят на Южном кладбище столицы республики.

Те, кто служил с ним, говорят: он был человек с большой буквы. Настоящий герой. Часто не спал ночами — изучал карты, разрабатывал военные планы. Ильдар Суфияров был грамотным и ответственным, занимался обучением солдат, и при этом старался их же закрывать от пуль.

В марте прошлого года старший лейтенант со своими ребятами выдвинулся на очередное задание в Серебрянском лесничестве. 12 апреля их обнаружили и окружили неонацисты. Когда врагам удалось проникнуть в блиндаж, раненный Ильдар выдернул чеку из двух гранат и подорвал себя вместе с боевиками.

Точное место гибели героя показал его сослуживец, который последним видел его живым. Таким — самоотверженным, мужественным и достойным сыном Отечества — запомнили Ильдара все, кто знал его лично.