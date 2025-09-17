В Уфе провели уникальное удаление опухоли

В клинике БГМУ провели уникальную операцию по удалению опухоли и реконструкции мочевого пузыря. Впервые для вмешательства подобного уровня врачи применили методику использования радиоактивного вещества. Как говорят специалисты, это открывает новые возможности для пациентов. Ведь выздоровление и реабилитация проходят в разы быстрее.

Из поражённого органа один за другим удаляют фрагменты опухоли. Хирург при этом даже не прикасается к пациентке, находясь в паре метров от неё. Такова реальность современных методов медицины. Специальный робот под дистанционным управлением ректора БГМУ делает основную работу на поражённом органе.

Пациентке 63 года. Диагноз — рак мочевого пузыря. После курса химиотерапии оставшееся лечение проводят в два этапа. Вначале в лимфатическую систему вводят радиоактивный препарат, который как бы высвечивает опухоль. Затем — удаляют. Операцию проводит ректор БГМУ Валентин Павлов.