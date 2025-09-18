Жители Башкирии не смогут увидеть частное солнечное затмение

На Земле ожидается частное солнечное затмение. В Уфимском планетарии рассказали, кто сможет увидеть уникальное явление.
Луна, пройдя перед Солнцем, закроет собой часть солнечного диска. Однако нигде на Земле не будет видно полного затмения. Максимальная величина затмения составит 85.5. Начнется затмение 21 сентября в 20:30 по московскому времени, а закончится 22 сентября в 00:53. Всё это время Солнце будет под горизонтом. Увидеть его можно будет только в южном полушарии.
Жители Башкирии увидят солнечное затмение только через 5 лет — 1 июня 2030 года. Будут видны частные фазы кольцеобразного солнечного затмения. А полное солнечное затмение жители Башкирии увидят только 2061 году.