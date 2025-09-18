Жители Башкирии не смогут увидеть частное солнечное затмение

Луна, пройдя перед Солнцем, закроет собой часть солнечного диска. Однако нигде на Земле не будет видно полного затмения. Максимальная величина затмения составит 85.5. Начнется затмение 21 сентября в 20:30 по московскому времени, а закончится 22 сентября в 00:53. Всё это время Солнце будет под горизонтом. Увидеть его можно будет только в южном полушарии.