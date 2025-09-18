В Уфе проходит прощание с Героем России Ильдаром Суфияровым

В эти минуты в ГКЗ «Башкортостан» проходит прощание с Героем России Ильдаром Суфияровым. В связи с траурным митингом до часу дня в центре столицы перекрыто движение на улице Ленина, на участке от Чернышевского до Революционной. В церемонии прощания принимает участие глава республики Радий Хабиров.

Затем прощание продолжится на южном кладбище, где похоронят воина. Напомним, офицер полка «Башкортостан» погиб в зоне СВО в апреле прошлого года. Он вступил в бой с превосходящими силами противника. Мужчина не покинул свою позицию и, дабы не попасть в плен, подорвал себя гранатой, уничтожив при этом трёх солдат ВСУ. За этот подвиг глава государства посмертно присвоил Ильдару Суфиярову звание Героя России.