ХК «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» в гостевом матче

Уфимский «Салават Юлаев» продолжил выездную серию матчем против омского «Авангарда». Виктор Козлов после поражения в Екатеринбурге сохранил состав, но немного поменял сочетания. Первыми открыли счет уфимцы.

В одной из контратак Александр Чёрный убежал по флангу и переиграл вратаря «Авангарда» Мишурова. Однако во втором периоде хозяева перехватили инициативу и вышли вперед. 2:1. Отыграл гол и перевел игру в овертайм Максим Кузнецов.