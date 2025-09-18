В Башкирии прошел забег на Кубок Главы Башкортостана

В парке «Патриот» прошел первый забег с препятствиями на Кубок Главы Башкортостана. Его участниками стали более 300 студентов башкирских вузов. Им предстояло преодолеть трассу протяженностью 1 километр 800 метров, на которой расположились 15 препятствий. Мероприятие планируют проводить ежегодно.

Никаких возрастных категорий. Для участия в этом забеге условие лишь одно: быть студентом башкирского ВУЗа. Указ о проведении соревнований Радий Хабиров подписал в мае. А первый старт состоялся в начале нового учебного года.

Традиционная гонка состоит как минимум из 5 километров трассы и 25 препятствий. Однако студентов, многие из которых бегут здесь впервые, ждала облегчённая версия забега длиной в 1 километр 800 метров.

Во время прохождения команды будут задействованы все группы мышц. Это и рукоход, и наклонная стена, и водные препятствия, грязевые. Финальными препятствиями будут прыжок в бездну и покорение 8-метрового Эвереста. Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

На старт вышли более 300 человек. Команды, состоящие из трёх юношей и трёх девушек, представляли разные факультеты университетов. Мероприятие станет ежегодным, поэтому следующий забег должен стать еще масштабнее.