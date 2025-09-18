В Башкирии прошел забег на Кубок Главы Башкортостана

В парке «Патриот» прошел первый забег с препятствиями на Кубок Главы Башкортостана. Его участниками стали более 300 студентов башкирских вузов. Им предстояло преодолеть трассу протяженностью 1 километр 800 метров, на которой расположились 15 препятствий. Мероприятие планируют проводить ежегодно.
Никаких возрастных категорий. Для участия в этом забеге условие лишь одно: быть студентом башкирского ВУЗа. Указ о проведении соревнований Радий Хабиров подписал в мае. А первый старт состоялся в начале нового учебного года.
Традиционная гонка состоит как минимум из 5 километров трассы и 25 препятствий. Однако студентов, многие из которых бегут здесь впервые, ждала облегчённая версия забега длиной в 1 километр 800 метров.
На старт вышли более 300 человек. Команды, состоящие из трёх юношей и трёх девушек, представляли разные факультеты университетов. Мероприятие станет ежегодным, поэтому следующий забег должен стать еще масштабнее.
На финише каждого участника ждал памятный жетон «Гонки героев». Три команды, показавшие лучший результат, будут награждены в парке «Патриот» в начале октября. А победители соревнований получат Кубок Главы Республики Башкортостан.