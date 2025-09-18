Жителю Башкирии дали 17 лет колонии за жестокое убийство

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2024 года подсудимый встретил на улице двух мужчин, с которыми устроил алкогольные посиделки. В тот же вечер между ним и одним из знакомых возник конфликт. Подсудимый совместно с соучастником напал на оппонента, нанося ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Кроме того, они пытались задушить жертву. Из-за полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.