Жителю Башкирии дали 2,5 года колонии за хищение денег у семьи участника СВО

Мелеузовский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Кумертау. Он признан виновным в мошенничестве, сообщили в прокуратуре республики.
По данным следствия, в августе этого года мужчина вошел в доверие к жителю Мелеуза, представившись сослуживцем его сына, который числился пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Под предлогом возвращения военнослужащего домой злоумышленник похитил у отца более 100 тысяч рублей и скрылся.
Правоохранительные органы задержали подсудимого в Кумертау спустя почти месяц после совершения преступления.
Суд с учетом позиции гособвинения назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскали 107 тысяч рублей в качестве материального ущерба.