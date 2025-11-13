Жителю Башкирии дали 2,5 года колонии за хищение денег у семьи участника СВО

Мелеузовский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Кумертау. Он признан виновным в мошенничестве, сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, в августе этого года мужчина вошел в доверие к жителю Мелеуза, представившись сослуживцем его сына, который числился пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Под предлогом возвращения военнослужащего домой злоумышленник похитил у отца более 100 тысяч рублей и скрылся.

Правоохранительные органы задержали подсудимого в Кумертау спустя почти месяц после совершения преступления.