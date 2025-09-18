Боец из Башкирии: «Штурмовикам без боевого братства — никак»

Боец специальной военной операции с позывным «Салтын» родом из небольшой деревни Абубакирово Хайбуллинского района, где все друг друга знают, а жизнь течет размеренно и спокойно. До призыва он ничем не выделялся среди сверстников, но когда встал выбор — остаться в стороне или подписать контракт и встать на защиту Родины — он выбрал второе.

Дома его поддерживают супруга, дети, родители, брат и сестра. До начала спецоперации 32-летний «Салтын» работал электромонтажником. В армии служил танкистом, а на СВО пришел простым стрелком. Однако в штурмовых подразделениях быстро проявляются способности людей.

Сегодня боец — сержант и командир штурмового взвода, прошедший через серьезные испытания и привыкший быть там, где труднее всего. За добросовестную службу он получил две медали «За отвагу», «За храбрость» II степени и недавно был удостоен медали Шаймуратова.

Военнослужащий отметил, что штурмовые отряды всегда действуют на передовой: ведут ближний бой, первыми сталкиваются с вражеской разведкой и рискуют под минометными и снайперскими обстрелами.

Несмотря на боевой опыт, «Салтын» остается простым, добрым сельским парнем. Его спокойный, обстоятельный подход к проблемам помогает и в полевых условиях.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).