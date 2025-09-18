Радий Хабиров провел заседание оперштаба в Салавате после атаки БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба на площадке предприятия "Газпром нефтехим Салават", которое сегодня подверглось атаке двух беспилотников.
Руководитель региона выразил благодарность службе охраны и Министерства обороны, которые первые отразили атаку. Кроме того на заседании выступил министр экологии Нияз Фазылов, который доложил о текущем состоянии воздуха в городе. Он отметил, что предельно допустимая норма вредных веществ в воздухе сейчас не нарушена.
Предприятие в Салавате продолжает работать в штатном режиме, технологические процессы не нарушены. Пожар на заводе локализовали, после ликвидации последствий будет дана оценка необходимости проведения ремонтных работ.
Как ранее сообщал Глава Башкортостана, 18 сентября предприятие «Газпром нефтехим Салават» атаковали два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.