В Башкирии проходит операция «Лес»

В Башкортостане проходит операция «Лес». Она организована для борьбы с незаконными рубками деревьев. Рейды проходят с участием полицейских, представителей гостехнадзора, Минэкологии, Минлесхоза и других структур. Патрулирование на дорогах и выездах из лесов будет проходить круглосуточно. Активно работа ведется в богатом лесами Нуримановском районе.

Для большинства лес как лес. Для них же всё разграничено на участки. И даже с воздуха они могут понять, законно ли здесь заготавливают лес. Объектив камеры дрона позволяет увидеть и метки, и деляночные столбы. Экономит время и позволяет быстрее добраться в места, куда путь на служебной машине занял бы в разы больше времени.

Дрон обнаружил лесозаготовителей. Не всегда даже внедорожник может добраться до делянки. Частые дожди только осложняют работу. Но на такие случаи в арсенале лесников есть квадроциклы.

С прибытием лесников и технадзора шум бензопил стихает. Проверка документов и разрешений, осмотр спецтехники. У представителя каждого ведомства к рабочим свои вопросы.

Инспектор гостехнадзора проверяет спецтехнику, смотрит, пройден ли ежегодный техосмотр, есть ли страховка и имеет ли водитель право управлять транспортом такого вида. Здесь всё в порядке. Но так бывает не всегда. Есть даже рейтинг самых частых нарушений. Операция «Лес» проводится сразу несколькими ведомствами. В ней принимают участие представители Минлесхоза, гостехнадзора, Минэкологии и полиции.