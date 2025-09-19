В Башкирии ветеранов СВО с инвалидностью обучают вождению

В Башкортостане для участников спецоперации организовали обучение вождению легковых машин. Речь идёт о тех, кто получил инвалидность после тяжелых ранений на передовой. Это стало возможным благодаря соглашению между региональным отделением ДОСААФ России и фондом «Защитники Отечества». 15 человек уже стали обладателями водительского удостоверения. О том, как люди с ограниченными возможностями здоровья учатся управлять автомобилем и становятся участниками дорожного движения – в нашем сюжете.
Для Альбины Мухамедзяновой это первый практический урок на автодроме. Несколько лет назад у женщины диагностировали заболевание спинного мозга. Она практически не чувствует ног. Несмотря на недуг, уфимка намерена освоить навык вождения.
Аккуратно маневрирует на дороге и Гульназ Сиразева. Она получила инвалидность после родов. У женщины периодически отказывают ноги.
Свои навыки оттачивает и ветеран боевых действий Антон Каташев. Мужчина отправился добровольцем на фронт два года назад. Во время одного из сражений получил тяжелые ранения в результате миномётного обстрела. Лишился обеих ног. Несмотря на сложности, мужчина передвигается на протезах. О наборе в автошколу узнал в фонде «Защитники Отечества».
Их преподаватель – Сергей Веселов. Он учит вождению людей с ограниченными возможностями здоровья уже больше десяти лет. Подготовил более 200 человек.
В Башкортостане по соглашению между региональным отделением добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и фондом «Защитники Отечества» уже обучили 15 ветеранов СВО, получивших инвалидность. Большая часть воинов прошла курсы в Чишминском районе. Учёба ведется бесплатно, за счёт сертификатов от Министерства труда.
Инструкторы ДОСААФ России планируют обучать вернувшихся с передовой управлять и другими видами техники, в частности, грузовиками и автобусами.