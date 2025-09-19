В Башкирии ветеранов СВО с инвалидностью обучают вождению

В Башкортостане для участников спецоперации организовали обучение вождению легковых машин. Речь идёт о тех, кто получил инвалидность после тяжелых ранений на передовой. Это стало возможным благодаря соглашению между региональным отделением ДОСААФ России и фондом «Защитники Отечества». 15 человек уже стали обладателями водительского удостоверения. О том, как люди с ограниченными возможностями здоровья учатся управлять автомобилем и становятся участниками дорожного движения – в нашем сюжете.

Для Альбины Мухамедзяновой это первый практический урок на автодроме. Несколько лет назад у женщины диагностировали заболевание спинного мозга. Она практически не чувствует ног. Несмотря на недуг, уфимка намерена освоить навык вождения.

Необходима мобильность, и, хоть я и инвалид, мне посчастливилось быть мамой – у меня есть ребенок. И не секрет, что ребенка нужно развивать, возить по кружкам. И я рада, что в Уфе есть такая возможность отучиться людям с ограниченными возможностями в автошколе. Альбина Мухамедзянова

Аккуратно маневрирует на дороге и Гульназ Сиразева. Она получила инвалидность после родов. У женщины периодически отказывают ноги.

Если у меня ноги замерзнут, то я уже не смогу ногами нажимать на педали. То есть пока мне тепло и пока мне комфортно, я могу и с педалями ехать, но вот будет холодно – я уже не смогу. Машина сейчас – это необходимость: доехать до работы, до садика. Гульназ Сиразева

Свои навыки оттачивает и ветеран боевых действий Антон Каташев. Мужчина отправился добровольцем на фронт два года назад. Во время одного из сражений получил тяжелые ранения в результате миномётного обстрела. Лишился обеих ног. Несмотря на сложности, мужчина передвигается на протезах. О наборе в автошколу узнал в фонде «Защитники Отечества».

Записался в апреле, прохожу, учусь вождению. Себе оценку даю средне пока. Инструктор хороший, даёт мне надежду на то, что всё получится – никаких сложностей нет. Хочу поблагодарить фонд «Защитники Отечества» и лично Ирека Зарипова за то, что он мне подсказал. Антон Каташев, ветеран специальной военной операции

Их преподаватель – Сергей Веселов. Он учит вождению людей с ограниченными возможностями здоровья уже больше десяти лет. Подготовил более 200 человек.

На дороге нет ни пола, ни возраста, ни инвалидности. Все люди равны перед правилами дорожного движения, а также перед законом. Поэтому они должны ездить ещё лучше, чем любой здоровый человек. И я стараюсь это делать, и они у меня сдают экзамены с первого, со второго раза – край. Сергей Веселов, инструктор автошколы

В Башкортостане по соглашению между региональным отделением добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и фондом «Защитники Отечества» уже обучили 15 ветеранов СВО, получивших инвалидность. Большая часть воинов прошла курсы в Чишминском районе. Учёба ведется бесплатно, за счёт сертификатов от Министерства труда.

Главой республики дано указание на приобретение еще одного автомобиля для проведения полной подготовки участников СВО, которые прав не имеют. На очереди находятся 4 человека, которые также пройдут допподготовку. Игорь Нурмухаметов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан