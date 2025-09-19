Уфимский лимонарий отмечает 35-летие

В столице Башкортостана проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 35-летию образования Уфимского лимонария. Событие собрало ведущих ученых, специалистов и практиков из России и зарубежья.

Гости будут обмениваться опытом и обсуждать актуальные вопросы в области лесного хозяйства, растениеводства и ландшафтной архитектуры. Особое внимание уделят развитию отрасли, внедрению современных технологий и подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно работать в условиях меняющегося климата и экономических вызовов.

Конференция также приурочена к 95-летию со дня рождения первого министра лесного хозяйства Башкортостана Марселя Абдулова. Участники обсудят перспективы устойчивого управления лесными ресурсами, методы повышения продуктивности и качества выращиваемых культур, а также вопросы сохранения биоразнообразия и экологической безопасности. Кроме того, будет рассмотрен опыт международного сотрудничества и возможности интеграции научных достижений в практическую деятельность.