Жители Башкирии смогут увидеть редкое астрономическое явление

Сегодня, 19 сентября, жители европейской части России, включая Башкирию, станут свидетелями редкого астрономического события — покрытия Венеры Луной. В течение часа самая яркая планета ночного неба полностью скроется за лунным диском.

Явление можно будет наблюдать на светлом небесном фоне. Затмение начнется в 17:18 и продлится до 18:13 по местному времени. Венера будет выглядеть как яркая белая точка рядом с Луной.