Жители Башкирии смогут увидеть редкое астрономическое явление

Сегодня, 19 сентября, жители европейской части России, включая Башкирию, станут свидетелями редкого астрономического события — покрытия Венеры Луной. В течение часа самая яркая планета ночного неба полностью скроется за лунным диском.
Явление можно будет наблюдать на светлом небесном фоне. Затмение начнется в 17:18 и продлится до 18:13 по местному времени. Венера будет выглядеть как яркая белая точка рядом с Луной.
Напомним, две недели назад жители Башкирии уже наблюдали полное лунное затмение. Кроме того, в сентябре 2025 года откроется так называемый «коридор затмений», который завершится солнечным затмением 21 сентября.