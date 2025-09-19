В Уфе прошёл конкурс «Мисс Лимония»

В Уфе представили платья со съедобными элементами. В рамках Международной научно-практической конференции в столице республике проходят конкурсы «Мисс Лимония» и конкурс цветочных композиций. Их приурочили к 35-летию со дня образования Уфимского лимонария и 95-летию со дня рождения первого министра лесного хозяйства Башкортостана Марселя Абдулова.
Учащиеся детских эколого-биологических центров и студенты уфимских колледжей представили платья из живого растительного материала собственного дизайна и изготовления. По итогам дефиле, представления визитных карточек и художественного номера члены жюри выберут победителей, которые получат сертификаты и ценные призы.