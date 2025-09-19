Эксперты рассказали об особенностях башкирской экономики

Башкортостан активно привлекает федеральные средства для обновления инфраструктуры. Для этих целей, безусловно, необходимы бюджетные кредиты. Отсюда и сумма госдолга у республики в 70 миллиардов рублей. Минфин страны опубликовал данные о государственном долге регионов на 1 августа 2025 года. В структуре долга республики больше половины приходится на бюджетные кредиты, которые Правительство России выделяет субъектам по очень низкой ставке.

Эти средства уже направлены на строительство развязки на пересечении улиц Пугачёва и Генерала Рыленко в Уфе, капремонт арочного моста, проектируется строительство Южного обхода Уфы, выполняется реконструкция очистных сооружений в Нефтекамске, строится школа в Кузнецовском затоне.

Долг некритический — это дополнительные возможности. Бюджетные кредиты даются под 3% годовых. Это благо для развития республики. Вот мы стоим на проспекте — здесь видны положительные изменения. А сколько было реализовано проектов, которые повышают качество жизни населения. Виталий Печаткин, заведующий сектором экономической безопасности института социально-экономических исследований УФИЦ РАН

На нашей практике не было отказа от каких-либо статей бюджета, который бы мы откладывали или отказывались. Так или иначе бюджетные все задачи будут выполнены. Я уверен. Инструменты, чтобы все это преодолеть, имеются. Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России

Что немаловажно, на 1 сентября 2025 года у Башкортостана отсутствуют долги перед коммерческими банками. А у многих регионов такого рода займ составляет внушительные суммы. Значительная часть обязательств республики перед федеральной казной — это государственные гарантии под инвестиционные проекты. Повышение собственных доходов республики, а это важно в любом случае, будет способствовать в том числе реализации различных инфраструктурных решений. Таким образом, со слов экспертов, долг можно расценить как вклад в будущее.

Следует отметить, что госдолг республики, несмотря на его внушительную сумму в 70 млрд, находится в зоне долговой устойчивости, а его структура свидетельствует о том, что взятые кредиты — это бюджетные. Регион на эти деньги может продолжить свое устойчивое развитие. Рустем Ахунов, заслуженный экономист Республики Башкортостан

Важна доля долга в бюджете. Она составляет 30 %. Это небольшая долговая нагрузка для региональных бюджетов. Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН