Эксперты рассказали об особенностях башкирской экономики

Башкортостан активно привлекает федеральные средства для обновления инфраструктуры. Для этих целей, безусловно, необходимы бюджетные кредиты. Отсюда и сумма госдолга у республики в 70 миллиардов рублей. Минфин страны опубликовал данные о государственном долге регионов на 1 августа 2025 года. В структуре долга республики больше половины приходится на бюджетные кредиты, которые Правительство России выделяет субъектам по очень низкой ставке.
Эти средства уже направлены на строительство развязки на пересечении улиц Пугачёва и Генерала Рыленко в Уфе, капремонт арочного моста, проектируется строительство Южного обхода Уфы, выполняется реконструкция очистных сооружений в Нефтекамске, строится школа в Кузнецовском затоне.
Что немаловажно, на 1 сентября 2025 года у Башкортостана отсутствуют долги перед коммерческими банками. А у многих регионов такого рода займ составляет внушительные суммы. Значительная часть обязательств республики перед федеральной казной — это государственные гарантии под инвестиционные проекты. Повышение собственных доходов республики, а это важно в любом случае, будет способствовать в том числе реализации различных инфраструктурных решений. Таким образом, со слов экспертов, долг можно расценить как вклад в будущее.
С учетом опережающего роста доходов бюджета долговая нагрузка РБ уменьшится к концу года до 28%. Ну а чистый долг без учета целевых инфраструктурных казначейских кредитов составляет все 19% бюджета.