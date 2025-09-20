В Уфе на стройке сорвалась «люлька» с рабочими

Сегодня, 20 сентября, в Уфе произошёл несчастный случай на одном из строительных объектов. Подробности рассказали в прокуратуре.
Около одиннадцати часов утра на улице Кремлевской на уровне второго этажа произошёл срыв фасадного подъёмника. В «люльке» находилось два человека. Они получили различные травмы и были экстренно госпитализированы.
Прокуратура Уфы начала служебную проверку. В рамках проводимой проверки надзорные органы дадут оценку соблюдению требований трудового законодательства, правил техники безопасности и строительных нормативов на данном объекте.