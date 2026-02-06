Делегация из Башкортостана посетила с рабочим визитом Сухум

Вместе с президентом Республики Абхазия Бадром Гунба и представителем администрации Президента РФ Александром Журавским премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров осмотрели ход реконструкции исторической набережной Диоскуров. Этот проект благоустройства протяженностью порядка километра реализуется при поддержке Башкортостана по инициативе федерального центра.

Специалисты из республики ведут работы по реставрации и созданию современной инфраструктуры с целью сдать объект к летнему сезону 2026 года. Андрей Назаров отметил, что участие в проекте для региона – это дань памяти исторической продовольственной помощи, которую жители Абхазии оказали Башкортостану в 1920-е годы.