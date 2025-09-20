Стало известно, когда в Уфе откроют арочный мост через Белую

Движение по мосту через реку Белую планируют запустить ко Дню республики. Об этом стало известно сегодня во время рабочей поездки главы республики по Уфе. Радий Хабиров также ознакомился с ходом реконструкции в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» парка Ленина и посетил две школы, одна из которых самая большая в ПФО.

Одно из ключевых общественных пространств в центре — парк Ленина. Реконструкция здесь началась весной — сегодня на 40% работы выполнены. Подрядчики обновили гранитные ступени, подготовили основания для спортивных и детских площадок, смонтировали инженерные сети. Радий Хабиров подчеркнул важность строгого соблюдения графика работ, осуществляемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Два фонтана уже давно были нерабочие и не подлежали восстановлению. То есть это уже просто, грубо говоря, была груда ржавого металла. Давно нужно было сюда «зайти», но у меня, знаете, какой принцип. Когда мы начали работу по паркам, мы с дальних районов города, именно поэтому в первую очередь благоустроили парки «Первомайский», «Волна», сквер «Журавли». Затем пришли в Сад Аксакова, и вот сейчас начались работы здесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона также посетил сквер имени Мидхата Шакирова, где планируют установить памятник выдающемуся государственному деятелю Башкортостана. На этом же объекте строительная готовность достигла 90%. И уже 10 октября движение по отремонтированному арочному мосту через реку Белую планируется запустить.

После открытия движения на трех мостах для автомобилистов будет организовано 13 полос. Завершить работы на объекте полностью, включая демонтаж временных сооружений, планируется в 2026 году.

В сумме на трёх мостах будет 13 полос. По сути, мы построили новый, очень надёжный цельнометаллический мост, по которому проедет любая техника. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Практически готов еще один значимый объект — самая крупная школа в Приволжском федеральном округе. Получать знания здесь смогут 2200 детей. Радию Хабирову рассказали, что сделано и какие работы по новой школе ещё предстоит выполнить. Стройку в Кузнецовском Затоне начали в январе 2023 года. При проектировании было решено, что она будет не только самой большой, но и оригинальной. А именно, в форме заглавной буквы алфавита.

То есть применили определённую креативность, сделали её с заглавной буковкой А, очень, так скажем, сильно трудились над концепцией школы. Школа оборудована всеми современными технологиями, в том числе предусмотрены спальные места, игровые площадки, кабинет рекреации. В школе даже предусмотрено четыре спортзала.

Для детей из Шмидтово и Бурцево Уфимского района продолжается строительство современного центра образования на 640 мест, совмещённого с детским садом на 160 воспитанников.