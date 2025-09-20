В Башкирии прошел волейбольный турнир памяти Вильдана Галина

В Ишимбайском районе состоялся турнир по волейболу в честь памяти тележурналиста Вильдана Галина. Мероприятие прошло в его родной деревне Урман-Бишкадак. Прошел школьный митинг памяти, участники осмотрели выставку фотографий, отражающих жизненный и трудовой путь Вильдана Нургалиевича.

Родные и друзья поделились своими светлыми воспоминаниями. После официальной части они посетили могилу и возложили цветы. Сам же волейбольный турнир прошел в спортивном зале Урман-Бишкадакской школы. Целью стало увековечивание памяти нашего коллеги, тележурналиста Вильдана Галина. Он скоропостижно скончался год назад в возрасте 45 лет, оставив о себе только светлые воспоминания, внеся весомый вклад в развитие башкирской журналистики.