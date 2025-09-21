В Башкирии за рулем Audi задержали пьяного подростка

В результате задержания на подростка был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а сам водитель отстранен от управления. Кроме того, в отношении родителей подростка материал проверки также направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.