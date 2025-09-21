Эксперты прокомментировали ситуацию вокруг «Башкиравтодора»

Одной из ключевых новостей недели стала информация о несостоявшемся рейдерском захвате «Башкиравтодора». Республика едва не потеряла главное предприятие по ремонту и содержанию дорог. Чтобы сохранить его, власти организовали настоящую спасательную операцию при прямом участии Радия Хабирова и правоохранительных органов – прокуратуры и ФСБ. Схема, которую пытались провернуть недоброжелатели, уже отработанная. В Башкортостане могли появиться новые игроки, которые уж точно работали бы не в интересах жителей.

В ведении «Башкиравтодора» – почти 50 тысяч километров автодорог в регионе. Филиалы предприятия по их ремонту и обслуживанию зачастую градообразующие для многих районов. Вот только последние пару месяцев работа фактически была парализована. По требованию одного из кредиторов в июле этого года компанию признали банкротом и передали в ведение конкурсного управляющего.

Это было возмутительнейшее решение, я вам так скажу. Предприятие работало, и вдруг по требованию одного из небольших кредиторов ввели конкурсное производство. Понимаете, что такое конкурсное производство? Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов. И увольнение людей. Сколько там людей у нас? 5 тысяч. Вот такая была история. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогу почти два месяца невозможна была работа по ремонту дорог. Огромный коллектив в 5 тысяч человек не получал зарплату. Но властям удалось отстоят предприятие.

Мы поэтапно всё это вернем. Но самый полезный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Сейчас предприятие работает, мы никому его не отдадим. Выплатить зарплату сотрудникам и выходить на работы там, где ещё позволяют погодные условия. Огромное спасибо прокуратуре республики, которая заняла принципиальную позицию, и управлению ФСБ России по Башкортостану. Также благодарю за грамотную работу аппарат Правительства и Минтранс республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важная деталь в словах главы: кредитор, который был инициатором банкротства компании, небольшой. А ведь сама процедура стоит немаленьких денег. Поэтому адвокаты считают, что в деле могут быть замешаны крупные игроки. И предполагаемых рейдеров интересовало не столько имущество «Башкиравтодора», сколько его контракты.

Если это и выгодно кому-то, то это не тем кредиторам, которые рассчитывают здание или технику получить, потому что ее можно продать по дешевке, там ничего такого сверхъестественного нет. Выгодно только одно – это объем контрактов, которые получат те, кто зайдет вместо них. А эти контракты нужно же кому-то исполнять. У нас же есть федеральные контракты. И тут республика лишается своего лица, потому что это будет другой оператор. Роман Петров, адвокат

То, что процедура банкротства прошла подозрительно быстро, заставляет усмотреть в ситуации не просто имущественно-правовые отношения, но и уголовную составляющую, говорят эксперты.

Провернуть такую схему достаточно быстро – для этого требуется круг заинтересантов с соответствующими ресурсами возможностями. Если бы не энергичные действия властей вместе с правоохранительными органами, то крупное предприятие могло, возможно, даже раствориться. Константин Гришин, директор института экономики, финансов и бизнеса УУНиТ

Утрата контроля республикой была бы крайне опасна. В этом случае под угрозу попадёт реализация многих региональных дорожных проектов. Новые собственники могли бы попросту распродать и ликвидировать предприятия. В этом случае тот, кто придёт на смену, станет монополистом, но уже работая не в интересах республики и его жителей.

Пока предприятие контролируется государством, все решения направлены на решение госзадач и задач региона. А любой бизнес, его сложно за это осуждать, всегда у него основная задача – заработать денег. Соответственно, он может выбирать, что он будет делать. Олег Арефьев, сотрудник Научно-исследовательского института автомобильного транспорта

Политологи называют «Башкиравтодор» системообразующим. Он словно винтик большой машины, убрав который, могут посыпаться многие другие социально-значимые предприятия.

Самое главное, чтобы эта автодорожная сеть была подчинена тем экономическим задачам, которые сегодня республика решает. В частности, сегодня поставлена задача по развитию автомобильного туризма. И качественные дороги здесь – ключевой фактор, чтобы все это заработало, чтобы приносило доходы в бюджет, чтобы у людей были рабочие места, стабильность. Те филиалы, которые существуют в районах, они уже устоявшиеся, и там люди знают, что это гарантированная работа, поступления в бюджет. Позиция главы оправдана, справедлива и в интересах республики. Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

«Башкиравтодор» – не единственное предприятие, которое Радий Хабиров помог спасти от финансового краха. Не без поддержки главы вторую жизнь получил Хазинский молокозавод или, например, Кумертаусское авиапредприятие. КумАПП, которое имело все риски потерять вертолетное производство, смогло сохранить свой потенциал. Тогда ключевую роль сыграла рабочая группа, созданная по инициативе главы региона.

И я считаю, что вот этот опыт достаточно плодотворный и показательный для работы с субъектами РФ. Мы уже такие заключили с Казанью, Екатеринбургом. Я считаю, что очень полезно и результативно. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Ростех

Или еще один показательный пример. Буквально в первые дни вступления в должность в октябре 18 года Радий Хабиров распорядился спасти издательство «Башкортостан», до банкротства которого оставались считанные дни.

Оставалось 2 недели до полного банкротства предприятия, но наш глава, когда пришел в должность, остановил это банкротство и сказал, чтобы предприятие запустили, чтобы оно работало. На сегодня в положительной тенденции предприятие работает. Ильдус Хасанов, директор типографии республиканского издательского дома «Башкортостан»