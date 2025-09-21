Сослуживцы Ильдара Суфиярова рассказали о последнем бое командира

Обнаружить и эвакуировать тело Героя России Ильдара Суфиярова из серой зоны удалось после продвижения бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. А на неделе этот сложный участок фронта, где бои шли три года, удалось полностью освободить от неонацистов. Выйдя с передовой, добровольцы встретились с нашим военным корреспондентом Азатом Садреевым и рассказали ему о последнем бое своего командира.
Свой боевой путь в составе мотострелкового полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров начал с должности командира взвода реактивной батареи. Сам отбирал себе бойцов ещё на этапе слаживания. А в зоне СВО лично выезжал с экипажами на задания, проводил разведку, готовил позиции для стрельбы и пути отхода. 23 марта 2024 года старший лейтенант Суфияров со своими ребятами выдвинулся на очередное задание в Серебрянском лесничестве, находился на наблюдательном пункте вблизи противника. Со скрытых позиций наносил огневое поражение врагу. 12 апреля их обнаружили и окружили неонацисты из запрещённого в России батальона «Азов».
Завязался неравный бой, но никто из наших ребят не дрогнул. Даже несмотря на численное преимущество противника. Понимая исход, и не желая сдаваться, «Хасан» попытался по рации вызвать огонь артиллерии на себя.
Когда азовцам всё же удалось проникнуть в блиндаж, уже раненый «Хасан» выдернул чеку из двух гранат и подорвал себя вместе боевиками, рассказал «Шахтёр», который последний видел своего командира живым и стал свидетелем его героической смерти. По словам сослуживцев Ильдара Суфиярова, по своей должности старший лейтенант мог командовать подразделением из штаба. Но «Хасан» никогда не отсиживался и всегда шёл первым.
После того, как неонацисты закидали блиндаж гранатами с дронов, им удалось взять в плен единственного выжившего в том неравном бою, тяжело раненного и контуженного от взрывов «Шахтера». Обменяли его лишь через 15 месяцев. Сразу же вернувшись в полк, он показал точное место гибели «Хасана» и других ребят в серой зоне.
Вернувшись из плена, «Шахтёр» решил продолжить службу в полку «Башкортостан» в память о своих погибших боевых товарищах.
Ильдар Суфияров и его бойцы навечно вписали свои имена в боевую летопись мотострелкового полка. И даже после смерти они будут жить в сердцах каждого. Быть воином – жить вечно!
История «Хасана» – ещё один пример мужества и героизма воинов из Башкортостана. Ильдар Суфияров остался верен своей присяге и Родине до конца. Сослуживцы тоже не оставили своего командира и приняли последний бой рядом с ним. Сейчас в Серебрянском лесничестве продолжается эвакуация останков тел боевых товарищей Героя России. После опознания они также будут доставлены домой.