Сослуживцы Ильдара Суфиярова рассказали о последнем бое командира

Обнаружить и эвакуировать тело Героя России Ильдара Суфиярова из серой зоны удалось после продвижения бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. А на неделе этот сложный участок фронта, где бои шли три года, удалось полностью освободить от неонацистов. Выйдя с передовой, добровольцы встретились с нашим военным корреспондентом Азатом Садреевым и рассказали ему о последнем бое своего командира.

Свой боевой путь в составе мотострелкового полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров начал с должности командира взвода реактивной батареи. Сам отбирал себе бойцов ещё на этапе слаживания. А в зоне СВО лично выезжал с экипажами на задания, проводил разведку, готовил позиции для стрельбы и пути отхода. 23 марта 2024 года старший лейтенант Суфияров со своими ребятами выдвинулся на очередное задание в Серебрянском лесничестве, находился на наблюдательном пункте вблизи противника. Со скрытых позиций наносил огневое поражение врагу. 12 апреля их обнаружили и окружили неонацисты из запрещённого в России батальона «Азов».

Кинули несколько взрывпакетов в оба входа в блиндаж. Предложили сдаться. «Хасан» сказал, что он офицер и сдаваться не будет. Нам предложил выйти, но мы тоже отказались. Сказали, что с ним останемся. позывной «Шахтёр»

Завязался неравный бой, но никто из наших ребят не дрогнул. Даже несмотря на численное преимущество противника. Понимая исход, и не желая сдаваться, «Хасан» попытался по рации вызвать огонь артиллерии на себя.

Продолжали отбиваться, отстреливались. Мы были в блиндаже, а они снаружи. Их было гораздо больше. Один вход «Хасан» прикрывал, второй я с парнями. Примерно два часа удерживали позицию. позывной «Шахтёр»

Когда азовцам всё же удалось проникнуть в блиндаж, уже раненый «Хасан» выдернул чеку из двух гранат и подорвал себя вместе боевиками, рассказал «Шахтёр», который последний видел своего командира живым и стал свидетелем его героической смерти. По словам сослуживцев Ильдара Суфиярова, по своей должности старший лейтенант мог командовать подразделением из штаба. Но «Хасан» никогда не отсиживался и всегда шёл первым.

Он всегда был первый, всегда шёл впереди 100%. Он, наоборот, старался нас уберечь, оставлял, чтобы каждый своим делом занимался. Даже были моменты, когда он вообще не должен был там находиться, но он всегда был с нами. Контролировал всё, чтобы с нами ничего не случилось. позывной «Будулай»

После того, как неонацисты закидали блиндаж гранатами с дронов, им удалось взять в плен единственного выжившего в том неравном бою, тяжело раненного и контуженного от взрывов «Шахтера». Обменяли его лишь через 15 месяцев. Сразу же вернувшись в полк, он показал точное место гибели «Хасана» и других ребят в серой зоне.

Он показал место точно до метра, где лежит тело. Не осталось сомнений, что это «Хасан». Когда нашли его, жетон и удостоверение офицера было при нем. Александр Мельченко, заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе

Вернувшись из плена, «Шахтёр» решил продолжить службу в полку «Башкортостан» в память о своих погибших боевых товарищах.

Он однозначно герой, что не сдался, что вызвал огонь на себя. И он молодец, и все парни там молодцы. Никто не сдался. Не вышел с белым флагом. позывной «Шахтёр»

Ильдар Суфияров и его бойцы навечно вписали свои имена в боевую летопись мотострелкового полка. И даже после смерти они будут жить в сердцах каждого. Быть воином – жить вечно!