Глава Башкирии встретился с руководителями нацбанков России и Беларуси
Башкортостан показывает
хороший пример взаимодействия с Республикой Беларусь. Об этом заявила председатель
Центрального банка России Эльвира Набиуллина на трехсторонней встрече с Главой
Башкортостана и председателем правления белорусского Национального банка
Романом Головченко.
На встрече обсудили
вопросы социально-экономического развития, влияния текущей денежно-кредитной
политики на региональную экономику, состояние финансового сектора
Башкортостана.
Для нас это большая
честь. Несмотря на непростые времена, Башкортостан продолжает развиваться.
Думаю, с точки зрения макроэкономических показателей этот год мы закончим
хорошо.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Эльвира Набиуллина и
Роман Головченко прибыли в Уфу для участия в 62-м заседании Межбанковского
валютного совета центральных банков России и Беларуси. Глава Башкортостана
поблагодарил руководителей ЦБ двух стран за решение провести мероприятие столь
высокого уровня в Башкортостане. В свою очередь гости отметили старания местных
властей и в частности Радия Хабирова по развитию не только экономики в регионе.
Финансовое
сотрудничество необходимо для того, чтобы развивалось экономическое и
инвестиционное сотрудничество. Башкортостан показывает очень хороший пример
взаимодействия между нашими странами. У вас много совместных проектов в разных
сферах, и наша задача с Нацбанком Республики Беларусь – сделать так, чтобы
финансовые условия способствовали реализации таких инициатив. Я очень люблю
Уфу, и мне приятно наблюдать, как она хорошеет.
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации
В любой, даже самой
непростой обстановке можно работать, если есть мотивированные люди, которые
хотят добиться результата и сделать лучше для своей страны. В отношении
руководства Башкортостана эти слова абсолютно справедливы. Ваша команда многое
сделала и продолжает делать для развития региона.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Республики Беларусь