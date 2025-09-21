Глава Башкирии встретился с руководителями нацбанков России и Беларуси

Финансовое сотрудничество необходимо для того, чтобы развивалось экономическое и инвестиционное сотрудничество. Башкортостан показывает очень хороший пример взаимодействия между нашими странами. У вас много совместных проектов в разных сферах, и наша задача с Нацбанком Республики Беларусь – сделать так, чтобы финансовые условия способствовали реализации таких инициатив. Я очень люблю Уфу, и мне приятно наблюдать, как она хорошеет.

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации