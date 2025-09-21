Глава Башкирии встретился с руководителями нацбанков России и Беларуси

Башкортостан показывает хороший пример взаимодействия с Республикой Беларусь. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на трехсторонней встрече с Главой Башкортостана и председателем правления белорусского Национального банка Романом Головченко.

На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития, влияния текущей денежно-кредитной политики на региональную экономику, состояние финансового сектора Башкортостана.

Для нас это большая честь. Несмотря на непростые времена, Башкортостан продолжает развиваться. Думаю, с точки зрения макроэкономических показателей этот год мы закончим хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эльвира Набиуллина и Роман Головченко прибыли в Уфу для участия в 62-м заседании Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси. Глава Башкортостана поблагодарил руководителей ЦБ двух стран за решение провести мероприятие столь высокого уровня в Башкортостане. В свою очередь гости отметили старания местных властей и в частности Радия Хабирова по развитию не только экономики в регионе.

Фото №1 - Глава Башкирии встретился с руководителями нацбанков России и Беларуси

Финансовое сотрудничество необходимо для того, чтобы развивалось экономическое и инвестиционное сотрудничество. Башкортостан показывает очень хороший пример взаимодействия между нашими странами. У вас много совместных проектов в разных сферах, и наша задача с Нацбанком Республики Беларусь – сделать так, чтобы финансовые условия способствовали реализации таких инициатив. Я очень люблю Уфу, и мне приятно наблюдать, как она хорошеет.

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации

В любой, даже самой непростой обстановке можно работать, если есть мотивированные люди, которые хотят добиться результата и сделать лучше для своей страны. В отношении руководства Башкортостана эти слова абсолютно справедливы. Ваша команда многое сделала и продолжает делать для развития региона.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Республики Беларусь
