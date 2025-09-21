В Башкирии объявили победителей чемпионата «ГеоВызов»

В Башкортостане определили победителей III Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Отраслевой чемпионат для будущих геологов со всего мира организуют уже в третий раз Федеральное агентство по недропользованию и правительство республики. Башкортостан является местом проведения соревнований, так как территория региона богата интересными геологическими и природными ландшафтами.

Международный размах «ГеоВызова» становится только шире. На протяжении 10 дней студенты из 16 стран мира знакомились с республикой так, как не смог бы ни один турист. Буквально зрили в корень. Знания студентов проверяли основательно по всем дисциплинам: гидрология, работа в поле и в лаборатории, исследование минералов, поиски руд и пород. Список испытаний длинный. И даже погода была самая подходящая для геологов.

Отличные условия. Это дополнительная задача для участников. Легко, конечно, работать под солнцем, но геология – это такая профессия. Роман Бобков, судья /г. Москва/

Более 300 участников со всего мира. И количество флагов с каждым годом становится заметно больше. Это страны ближнего зарубежья, а также Китай, Египет, Алжир. На церемонии открытия гостей приветствовал Радий Хабиров. «ГеоВызов», отметил руководитель республики, призван повысить престиж профессии.

Это престижное мероприятие, к нам приезжают лучшие команды, лучшие студенты. Для Башкортостана это чрезвычайно важно. Я считаю, что это очень эффективный способ развития сотрудничества между нашей республикой и Роснедрами. Башкортостан богат на недра. Идет их разработка, исследования. Это часть большой многоплановой работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан очень разнообразен геологически. Здесь все типы геологических обстановок, здесь все задачи для студентов, которые принимают участие в чемпионате. Это очень интересное место с этой точки зрения. Башкортостан – то место, где живут очень неравнодушные люди. Сочетания эти двух факторов ведет наши усилия сюда. Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию

Чемпионат «ГеоВызов» проходит в третий раз. И каждый год республика открывается для участников с новой стороны. Если в прошлом году испытания в основном проходили на разрезах в Гафурийском районе, то в этом свое место в сердцах геологов занял Учалинский.

Для геолога это святое место. Классная земля, которая таит в себе ещё много неразведанных тайн. Это такая сокровищница Башкортостана. И хотелось бы, чтобы кто-то из наших приложил руку к познанию богатств этих недр и развитию этой территории. Эта земля имеет феноменальный потенциал. Даниил Творнович-Севрук, доцент Белорусского государственного университета

Команда из Минска, которая уже практически была готова остаться в Учалинском районе, заняла второе место на чемпионате. Конкуренция была сильная. Лучшие студенты, будущее мировой геологии, в третий раз собираются в республике. С инициативой проведения чемпионата «ГеоВызов» в своё время выступил глава региона.

Учитывая, что на территории Республики Башкортостан есть вся таблица Менделеева, эта инициатива главы республики была поддержана. В этом году у нас уже 38 команд из 16 стран, а количество поступивших заявок было намного больше. Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра правительства, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан

В прошлом году представители из Китая и стран Африки участвовали впервые. Теперь становятся постоянными участниками, увеличивая количество своих команд.

Мы будем помнить про природу Башкортостана, про то, как здесь красиво, какие здесь добрые люди. Эти впечатления мы увозим с собой. Это было лучшее время. Мы запомним это навсегда. Али Альтаир, участник международного геологического чемпионата «ГеоВызов» /Ирак/

Уже через пару дней после приезда студенты из ЮАР на русском подпевали фольклорному ансамблю в Учалах. Пока другие геологи проходили курс молодого лучника.

Мне понравилось всё, что я увидела здесь, особенно природа вашего края. И отдельное спасибо за возможность надеть этот прекрасный костюм. Раниа, участница международного геологического чемпионата «ГеоВызов» /Алжир/

Чемпионат «ГеоВызов» помогает будущим специалистам из разных стран обменяться опытом, испытать себя и повысить уровень мастерства.

Профессия геолога непростая, она очень специфическая. Не каждый согласится где-нибудь в северной Якутии кормить комаров и мошку, таскать рюкзаки по 40 килограммов и испытывать всякие лишения. Зато профессия очень интересная, она позволяет увидеть мир, она позволяет побывать в тех местах, где иным образом невозможно оказаться. Алексей Тарасов, заместитель начальника управления геологических основ науки и информатики «Роснедр»

Конкуренция растёт с каждым годом. В этот раз призёрами чемпионата стали команды из Республики Беларусь и России. Гран-при взяла сборная геологического факультета МГУ.

Мы невероятно рады победе. Это была достойная гонка. И нас поразила красота этого места. Костюмы и гостеприимство тоже завораживают. Мария Нагорная, студентка геологического факультета мгу им. М.В. Ломоносова