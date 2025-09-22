В Уфе водителя автобуса осудят за смертельное ДТП

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном в состоянии опьянения.

По данным ведомства, инцидент произошел в июне этого года. Подозреваемый, управляя автобусом «НефАЗ» по улице Сипайловской в Уфе, находился в нетрезвом состоянии. Он превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю «УАЗ», принадлежавшему одному из медицинских учреждений. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся. Оба находившихся в нем человека, водитель и пассажир, скончались на месте происшествия от полученных травм.