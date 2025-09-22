В Башкирии суд отказал в досрочном возобновлении работы лагеря

Стерлибашевский межрайонный суд отклонил иск генерального директора лагеря «Патриот» о снятии приостановления деятельности учебно-методического центра «Авангард». Решение было принято после массового отравления детей.
Напомним, в августе 25 человек, включая 22 ребенка и троих вожатых, с одинаковыми симптомами были доставлены в больницу. 16 из них потребовалась госпитализация. Причиной инцидента стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В результате суд приостановил деятельность лагеря на 30 дней в конце августа.
В ходе заседания суд не обнаружил достаточных доказательств устранения нарушений, поэтому отказался удовлетворить ходатайство о досрочном возобновлении работы. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
Фото: прокуратура РБ.