В Башкирии суд отказал в досрочном возобновлении работы лагеря

Напомним, в августе 25 человек, включая 22 ребенка и троих вожатых, с одинаковыми симптомами были доставлены в больницу. 16 из них потребовалась госпитализация. Причиной инцидента стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В результате суд приостановил деятельность лагеря на 30 дней в конце августа.